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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 9:49 29.05.2018 - 09:49

*** По данным СМИ, в результате переговоров Израиль и Россия пришли к консенсусу по этому вопросу

Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Израиля не будут препятствовать размещению сирийской арабской армии на границе с Израилем, сообщает во вторник онлайн-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

"После дипломатических переговоров Израиль и Россия пришли к консенсусу, что сирийская армия вновь возьмет под контроль южную Сирию до границы с Израилем", - говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что при этом "обе стороны пришли к пониманию того, что иранские военные части не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля".

"Иран и "Хезболла" (шиитская группировка - ИФ), однако, не будут допущены к контролю над южной Сирией", - отмечается в сообщении.

кю ар де

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