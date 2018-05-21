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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 14:47 21.05.2018 - 14:47

Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска в понедельник впервые с 2011 года установили контроль надо всей территорией столицы страны, сообщает арабский порта "Аль-Масдар".

Согласно его информации, это стало возможным, после того как остававшиеся на юге города боевики группировки ИГ (запрещена в РФ), в соответствии с соглашением с Дамасском, были эвакуированы из города. При этом власти Сирии, со своей стороны, утверждают, что подобного соглашения не было.

Таким образом, в настоящее время военные заняли позиции в кварталах Хаджар-эль-Асвад, Ат-Тадмор, а также - в лагере палестинских беженцев "Ярмук". Наступление, нацеленное на освобождение этой части Дамаска стартовало около месяца назад - после завершения освобождения Восточной Гуты.

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