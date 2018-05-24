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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 16:15 24.05.2018 - 16:15

Дубай. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Командование армии Сирии готовит операции против оставшихся сил группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает в четверг иранское агентство "Фарс".

С этой целью сирийские военные перебрасывают значительные силы и большое количество вооружения из провинций Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама.

"Фарс" отмечает, что эта информация появилась на фоне недавних нападений боевиков ИГ на сирийскую армию в районе городов Абу-Камаль и Эль-Меядин.

По данным агентства, сирийские военные вступили в столкновения с силами ИГ и отбросили их назад, нанеся террористам значительные потери.

аю ар

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