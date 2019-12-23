Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 16:18

Дубай. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Сирийская арабская армия в понедельник продолжила наступление на населенные пункты на юго-востоке провинции Идлиб, и приближается к ключевому городу Маарат ан-Нуман, сообщает информационный канал "аль-Масдар".

По его данным, за понедельник сирийская арабская армия взяла под контроль не менее четырех населенных пунктов в этой провинции. Кроме того, сирийские военные практически полностью окружили турецкий наблюдательный пункт в городе Сарман.

Ситуация в Сирии, и, в частности, в провинции Идлиб, по сообщению турецких властей, станет предметом обсуждения в ходе переговоров делегации турецкого МИД в Москве. О визите в Россию турецких переговорщиков сообщил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

1ар де

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