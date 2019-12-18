Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 20:02

Хмеймим. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - В течение минувших суток боевики вооруженных группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ), "Хуррас Ад-Дин" и "Сирийская национальная армия" неоднократно предпринимали попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил, сообщил журналистам в среду вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"Так, в 15:00 позиции подразделений вооруженных сил САР в районе населенного пункта Тамана провинции Идлиб были атакованы группой боевиков численностью около 40 человек при поддержке двух танков и одного бронетранспортера", - сообщил генерал.

В 15:30, продолжил он, до 60 членов незаконных вооруженных формирований при поддержке танка и двух бронетранспортеров, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.

"Подразделениями сирийских правительственных все атаки отбиты, уничтожены 1 танк и 1 бронетранспортер террористов", - сказал Боренков.

По его словам, в 17:20 после массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий "до 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб".

"При отражении нападения уничтожено 3 пикапа боевиков, 12 сирийских военнослужащих получили ранения", - сообщил руководитель ЦПВС.

Он отметил, что всего за минувшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксированы 45 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

При этом в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г., продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Мабрук, Камишлия - Хасеке - Эль-Башия - Мастура - Хасеке - Камишлия, Камишлия - Телль-Тамер - Мабрук в провинции Хасеке, Аджами - мост через реку Евфрат, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, сообщил генерал.

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Эль-Хура - Афан - Метрас - Квайрес", - добавил он.

ки

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