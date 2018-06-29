Сирийская армия установила контроль над стратегической возвышенностью в провинции Деръа
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные силы установили контроль над возвышенностью, с которой просматривается дорога, соединяющая восточные и западные районы провинции Деръа, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар".
Западные СМИ отмечают, что захват возвышенности означает, что теперь боевики не смогут безопасно использовать дорогу, идущую к югу от города Деръа.
Ранее газета "Сабах" писала, что уже десять дней в Деръа сирийские правительственные силы и шиитские группировки проводят наземные атаки и удары с воздуха.
В минувший вторник в ООН заявили, что рост напряженности в Деръа затронет до 750 тыс. человек, и что уже 45 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
1кю ар
Интерфакс