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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 14:12 29.06.2018 - 14:12

Дубай. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные силы установили контроль над возвышенностью, с которой просматривается дорога, соединяющая восточные и западные районы провинции Деръа, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар".

Западные СМИ отмечают, что захват возвышенности означает, что теперь боевики не смогут безопасно использовать дорогу, идущую к югу от города Деръа.

Ранее газета "Сабах" писала, что уже десять дней в Деръа сирийские правительственные силы и шиитские группировки проводят наземные атаки и удары с воздуха.

В минувший вторник в ООН заявили, что рост напряженности в Деръа затронет до 750 тыс. человек, и что уже 45 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

1кю ар

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