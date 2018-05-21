Сирийская армия установила полный контроль над Дамаском и его окрестностями
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Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийская правительственная армия установила контроль над кварталом Дамаска Хаджар аль-Асвад и его окрестностями, сообщает в понедельник агентство САНА со ссылкой на заявление командования Вооруженными силами САР.
"Наши вооружённые силы совместно с союзниками завершили очистку района Хаджар Аль-Асвад и его окрестностей после серии последовательных наступательных военных операций", - говорится в заявлении командования.
В нем отмечается, что "операции привели к ликвидации большого числа террористических бандформирований. Это привело к полному контролю над районом Хаджар Аль-Асвад и лагерем Ярмук, а до того также над районами Йельда, Бабиля и Бейт-Сахм".
Таким образом, в понедельник столица Сирии и его пригороды перешли под полный контроль сирийских властей.
кю ар
Интерфакс