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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 16:38 21.05.2018 - 16:38

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийская правительственная армия установила контроль над кварталом Дамаска Хаджар аль-Асвад и его окрестностями, сообщает в понедельник агентство САНА со ссылкой на заявление командования Вооруженными силами САР.

"Наши вооружённые силы совместно с союзниками завершили очистку района Хаджар Аль-Асвад и его окрестностей после серии последовательных наступательных военных операций", - говорится в заявлении командования.

В нем отмечается, что "операции привели к ликвидации большого числа террористических бандформирований. Это привело к полному контролю над районом Хаджар Аль-Асвад и лагерем Ярмук, а до того также над районами Йельда, Бабиля и Бейт-Сахм".

Таким образом, в понедельник столица Сирии и его пригороды перешли под полный контроль сирийских властей.

кю ар

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