Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 0:30

*** Предположительно удар нанёс Израиль

*** Уничтожен склад боеприпасов

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Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько ракет выпущено по сирийской военной базе T-4 в провинции Хомс, сообщают СМИ Сирии.

По некоторым данным, часть ракет удалось сбить, а часть перехватить не удалось, и они взорвались на территории авиабазы. В итоге был уничтожен склад боеприпасов, а ещё несколько объектов на территории базы получили повреждения.

Сирийское телевидение сообщает об одном погибшем и двух тяжелораненых военных. По первым данным, речь идёт о сирийцах.

Со своей стороны, близкие к сирийской оппозиции источники утверждают, что погибли пять сирийцев, причём один из них - военнослужащий. Об остальных четырёх данных не приводится.

При этом ряд СМИ отмечает, что, скорее всего, удар нанесли израильские ВВС. Нередко они проводят такие операции в рамках борьбы против присутствующих в Сирии бойцов группировки "Хезболла" и против помогающих Дамаску иранских военных советников.

Представители израильского военного командования пока не комментировали случившееся.

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