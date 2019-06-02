*** Предположительно, удар нанёс Израиль
Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько ракет выпущено по сирийской военной базе T-4 в провинции Хомс, сообщают СМИ Сирии.
По некоторым данным, часть ракет удалось сбить. Точных данных о жертвах и разрешениях пока нет.
Ряд СМИ отмечает, что, скорее всего, удар нанесли израильские военные. Нередко они проводят такие операции в рамках борьбы против присутствующих в Сирии бойцов группировки "Хезболла" и против помогающих Дамаску иранских военных советников.
Представители израильского военного командования пока не комментировали случившееся.
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