Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 23:25

*** Предположительно, удар нанёс Израиль

Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько ракет выпущено по сирийской военной базе T-4 в провинции Хомс, сообщают СМИ Сирии.

По некоторым данным, часть ракет удалось сбить. Точных данных о жертвах и разрешениях пока нет.

Ряд СМИ отмечает, что, скорее всего, удар нанесли израильские военные. Нередко они проводят такие операции в рамках борьбы против присутствующих в Сирии бойцов группировки "Хезболла" и против помогающих Дамаску иранских военных советников.

Представители израильского военного командования пока не комментировали случившееся.

1во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!