Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 16:42

Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирийская оппозиция отвергает попытки ограничить работу конституционного комитета лишь внесением поправок в Основной закон страны от 2012 года, говорится в распространенном сообщении Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС).

Оппозиционное объединение подчеркнуло, что ограничить таким образом работу комитета "требует режим Асада в тщетной попытке избежать серьезного вовлечения в политический процесс".

В сообщении приводятся слова руководителя департамента внешних связей НКОРС Абделя Стейфу, который предостерег от попыток изменить очередность этапов политического процесса и подчеркнул, что "проведение выборов до разработки новой конституции не приведет к позитивным результатам и вновь заведет в тупик политический процесс".

Стейфу напомнил, что резолюция СБ ООН 2254 определила четкий график политического процесса, предусматривающий разработку новой конституции, а затем проведение свободных и справедливых выборов под эгидой ООН.

Представитель НКОРС заявил также, что в нынешней конституции Сирии есть очень много статей, которые лишают миллионы беженцев и перемещенных лиц баллотироваться в выборах.

Сирийский конституционный комитет включает три группы по 50 человек, включающие представителей правительства, оппозиции и гражданского общества.

К настоящему времени, как было объявлено, комитет полностью сформирован и остается согласовать механизмы принятия им решений.

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