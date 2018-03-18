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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 9:35 18.03.2018 - 09:35

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Стамбул. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции вошли в сирийский город Африн, подтвердил в воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Центр Африна полностью взят под контроль в 08:30 утра (совпадает с мск)", - заявил он журналистам.

"Одновременно с освобождением Африна от следов террористов мы примем меры для того, чтобы восстановить инфраструктуру региона, что позволило бы местным жителям как можно быстрее вернуться в свои дома", - добавил Р.Эрдоган.

Ранее турецкий телеканал Эн-Ти-Ви сообщил, что сирийские оппозиционеры вошли в Африн ранним утром в воскресенье с юго-востока.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ).

Ар бп

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