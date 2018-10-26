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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 13:05 26.10.2018 - 13:05

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Возобновление межсирийских переговоров в Женеве возможно только после формирования Конституционной комиссии, заявил глава оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

"У нас было восемь раундов переговоров в Женеве, но они не привели к результату. Сейчас, когда идет речь о формировании Конституционной Комиссии, я не думаю, что новый раунд межсирийских переговоров может начаться без согласования параметров Комиссии. После этого, можно будет возобновлять переговоры",- сказал он на пресс-конференции

"Конечно, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступает за формирование Конституционной Комиссии, но результат никакой", - отметил он.

1дм ав

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