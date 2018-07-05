Сирийские ВВС и ВКС РФ нанесли серию мощных авиаударов по экстремистам на юге Сирии - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ за последние часы нанесли несколько серий массированных авиаударов по позициям экстремистов в провинции Даръа на юго-западе Сирии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.
По словам очевидцев, за 15 часов были нанесены в общей сложности более 600 ударов. В частности, обстрелу подвергся центр города Даръа, административного центра одноименной сирийской провинции.
ЭФЭ отмечает, что столь интенсивные удары последовали после провала переговоров между сторонами конфликта.
В свою очередь, портал "Аль-Масдар" сообщает в четверг, что сирийским правительственным войскам удалось вернуть контроль над населенным пунктом Сайда в провинции Даръа. В сообщении говорится, что этот город является стратегически важным пунктом.
1во яч
Интерфакс