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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 11:57 05.07.2018 - 11:57

Дубай. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ за последние часы нанесли несколько серий массированных авиаударов по позициям экстремистов в провинции Даръа на юго-западе Сирии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

По словам очевидцев, за 15 часов были нанесены в общей сложности более 600 ударов. В частности, обстрелу подвергся центр города Даръа, административного центра одноименной сирийской провинции.

ЭФЭ отмечает, что столь интенсивные удары последовали после провала переговоров между сторонами конфликта.

В свою очередь, портал "Аль-Масдар" сообщает в четверг, что сирийским правительственным войскам удалось вернуть контроль над населенным пунктом Сайда в провинции Даръа. В сообщении говорится, что этот город является стратегически важным пунктом.

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