Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 16:44

Дубай. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Самолеты сирийских ВВС нанесли авиаудары по населенным пунктам, удерживаемым повстанцами в районе Идлиба на северо-западе страны, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН посетовала на то, что продолжающиеся боевые столкновения затрудняют поставки продовольствия в регион, говорится в сообщении.

ВПП и ее партнеры отмечают, что из-за конфликта порой вынуждены на время прерывать распределение продовольствия в южной части Идлиба.

1кю ар

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