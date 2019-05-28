Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 17:20

Нью-Йорк (ООН). 28 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн во вторник призвал власти Сирии пропустить гуманитарный конвой ООН в лагерь "Рукбан" для помощи находящимся там беженцам.

"Сегодня США вновь призывают режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада немедленно позволить пройти третьему конвою в "Рукбан", - сказал он на заседании СБ ООН.

По его словам, сирийские власти могут легко дать разрешение на этот шаг, и тогда ООН и Сирийское общество Красного полумесяца смогут доставить в "Рукбан" грузы так же, как дважды раньше.

"Нет более яркого примера применения сирийским режимом тактики использования голода, чтобы заставить сдаться, нежели чем в "Рукбане". Гуманитарная обстановка там удручает, и это результат отказа режима позволить ООН на регулярной основе доставлять гуманитарную помощь тысячам людей, проживающим (в "Рукбане" - ИФ), - отметил Коэн.

По его словам, с момента поступления последней партии гумпомощи в "Рукбан" прошло уже 111 дней.

Он также обвинил сирийское правительство в том, что оно при поддержке России установило "блокаду" вокруг "Рукбана".

Ранее в мае межведомственные координационные штабы России и Сирии обнародовали заявление, в котором указали, что направление нового гуманитарного конвоя не поможет решить проблему беженцев в лагере "Рукбан".

"Представители американской стороны вновь призывают к проведению третьего гуманитарного конвоя, но мы неоднократно убеждались из практического опыта, что к решению проблем беженцев этот путь не ведет, а лишь позволяет обеспечить всем необходимым подконтрольных США боевиков", - говорилось в заявлении.

В лагере "Рукбан" находятся несколько десятков тысяч беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

1аю ар ри

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