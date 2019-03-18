Дубай. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб заявил в понедельник, что правительственные силы Сирии собираются в любом случае вернуть контроль над территориями, удерживаемыми курдским ополчением, сообщают западные СМИ.
"Сирийское правительство решит эту проблему при помощи одного из двух вариантов: либо через примирительное соглашение, либо освободить территории с применением силы", - сказал министр на брифинге с участием представителей генштабов Ирака и Ирана.
"Курдское ополчение - это единственная карта, которая есть у американцев и их союзников", - отметил А.А.Айюб.
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