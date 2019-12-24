Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 9:53

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска в ходе боев в провинции Идлиб приближаются к стратегически важному городу Маарат-эн-Нууман, сообщают во вторник арабские СМИ.

Военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.

Через Маарат-эн-Нуман проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным важно взять город под контроль.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.

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