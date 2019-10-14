Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 11:36

Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска в понедельник в рамках договоренностей с курдами взяли под контроль военный аэродробм Табка, сообщают официальные СМИ Сирии.

Кроме того, военные вошли и в одноименный город и ряд менее крупных населенных пунктов в провинции Ракка.

Также сообщается, что в некоторых учреждениях в городах Камышлы и Хасака подняли флаги Сирии, однако правительственные силы до туда пока не добрались.

Ранее сообщалось, что курды заключили соглашение с Дамаском, согласно которому сирийская армия выдвигается на север, чтобы помочь противостоять Турции, проводящей военную операцию на северо-востоке Сирии.

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