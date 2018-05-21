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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 12:57 21.05.2018 - 12:57

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска возобновили бои в понедельник против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в квартале Хаджар-эль-Асвад на юге Дамаска, сообщают государственное телевидение Сирии.

В небе над этим кварталом, а также над близлежащем лагерем палестинских беженцев "Ярмук", часть которого удерживает ИГ, были замечены самолеты ВВС Сирии.

Примерно до полудня понедельника в квартале действовало перемирие, которое, как сообщалось, было использовано для эвакуации из зоны боевых действий мирных жителей. Некоторые СМИ сообщают со ссылкой на сирийских оппозиционеров, что в ходе двухдневного перемирия Хаджар-эль-Асвад также покинули группы террористов и их семей, однако в Дамаске подобные данные опровергают.

Сирийские военные уже за примерно месяц боев освободили около 70% территории, ранее занимаемой террористами в южном Дамаске. В случае успешного завершения этой наступательной операции, правительственные силы впервые с 2011 года установят контроль над всеми районами сирийской столицы.

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