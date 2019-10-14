Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 10:11

Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Подразделения ВС Сирии в понедельник вошли на территорию города Таль-Тамр (провинция Хасака) в рамках договоренностей с курдскими формированиями, сообщает агентство САНА.

В нем отмечается, что военные там готовы "противостоять турецкой агрессии".

В свою очередь, агентство ЭФЭ отмечает, что турецкие военные находятся недалеко от этого города.

В воскресенье стало известно, что курды заключили соглашение с Дамаском. В соответствии с договоренностями, сирийские правительственные войска выдвигаются к курдским территориям на севере Сирии, чтобы помочь остановить турецкое наступление.

На прошлой неделе турецкая армия начала операцию против бойцов-курдов на северо-востоке Сирии.

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