Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Подразделения ВС Сирии в понедельник вошли на территорию города Таль-Тамр (провинция Хасака) в рамках договоренностей с курдскими формированиями, сообщает агентство САНА.
В нем отмечается, что военные там готовы "противостоять турецкой агрессии".
В свою очередь, агентство ЭФЭ отмечает, что турецкие военные находятся недалеко от этого города.
В воскресенье стало известно, что курды заключили соглашение с Дамаском. В соответствии с договоренностями, сирийские правительственные войска выдвигаются к курдским территориям на севере Сирии, чтобы помочь остановить турецкое наступление.
На прошлой неделе турецкая армия начала операцию против бойцов-курдов на северо-востоке Сирии.
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