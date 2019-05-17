Сирийские военные задействовали системы ПВО под Дамаском после того, как засекли вражеские ракеты - СМИ
Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийские военные задействовали системы ПВО в районе Дамаска после того, как обнаружили в сирийском воздушном пространстве выпущенные неприятелем ракеты, сообщает межарабский информационный ресурс "Аль-Масдар" со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на авиабазе "Меззе" под Дамаском.
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