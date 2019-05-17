(расширенная версия)
Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийские военные задействовали системы ПВО в районе Дамаска после того, как обнаружили в сирийском воздушном пространстве выпущенные неприятелем ракеты, сообщает межарабский информационный ресурс "Аль-Масдар" со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на авиабазе "Меззе" под Дамаском.
"Аль-Масдар" отмечает, что подозреваемыми в попытке обстрела считаются ВВС Израиля.
В свою очередь сирийское информационное агентство САНА сообщило со ссылкой на источник в вооруженных силах Сирии, что ПВО засекла "вражеские цели", двигавшиеся со стороны Эль-Кунейтры.
По данным САНА, после этого военные "решили проблему" с ними.
1аю