Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 21:37

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Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийские военные задействовали системы ПВО в районе Дамаска после того, как обнаружили в сирийском воздушном пространстве выпущенные неприятелем ракеты, сообщает межарабский информационный ресурс "Аль-Масдар" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на авиабазе "Меззе" под Дамаском.

"Аль-Масдар" отмечает, что подозреваемыми в попытке обстрела считаются ВВС Израиля.

В свою очередь сирийское информационное агентство САНА сообщило со ссылкой на источник в вооруженных силах Сирии, что ПВО засекла "вражеские цели", двигавшиеся со стороны Эль-Кунейтры.

По данным САНА, после этого военные "решили проблему" с ними.

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