Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 12:33

Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Бойцы сирийских правительственных войск уже находятся в городе Манбидж на севере Сирии, сообщают близкие к сирийским курдам СМИ.

По их данным, теперь часть районов города контролирует армия Сирии, а часть - местные военизированные формирования.

При этом официальной информации о присутствии сирийской армии в Манбидже не поступало.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Манбидж займут протурецкие сирийские вооруженные группировки.

Турция в настоящее время проводит на севере Сирию военную операцию для борьбы против курдских формирований.

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