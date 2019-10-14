Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Бойцы сирийских правительственных войск уже находятся в городе Манбидж на севере Сирии, сообщают близкие к сирийским курдам СМИ.
По их данным, теперь часть районов города контролирует армия Сирии, а часть - местные военизированные формирования.
При этом официальной информации о присутствии сирийской армии в Манбидже не поступало.
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Манбидж займут протурецкие сирийские вооруженные группировки.
Турция в настоящее время проводит на севере Сирию военную операцию для борьбы против курдских формирований.
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