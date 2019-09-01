Стамбул. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска продолжают операции в провинции Идлиб, несмотря на объявление о прекращении огня, сообщает в воскресенье турецкое агентств "Анадолу".

По его информации, несколько населенных пунктов на юге Идлиба подверглись ударам с воздуха и ракетным обстрелам.

Ранее сообщалось о приостановке сирийскими правительственными силами в одностороннем порядке боевых действий в Идлибе с 31 августа.

Однако турецкие СМИ подчеркивают, что по их информации, в тот же день очевидцы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня.

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