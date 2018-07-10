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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 16:43 10.07.2018 - 16:43

Дубай. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Сирийская армия полностью блокировала город Деръа - административный центр одноименной провинции на юге страны.

Иранские СМИ со ссылкой на сирийские военные источники сообщили, что правительственные во вторник взяли Деръа в кольцо и в результате операции уже освободили от контролирующих город террористов один из стратегически важных районов столицы провинции.

Правительственные силы Сирии с прошлого месяца проводят широкомасштабную операцию по уничтожению террористов и восстановлению контроля над югом страны. Действия Дамаска подвергаются резкой критике со стороны США, которые наряду с РФ и Иорданией выступают гарантами прекращения огня в созданной на юге зоне деэскалации.

По данным иранского информационного агентства Фарс, сирийская армия контролирует сейчас более 70% территории провинции Деръа и продолжает наступление.

В рамках операции правительственные силы очищают от террористов пункты пропуска на границе с Иорданией. К настоящему времени подразделения сирийской армии восстановили контроль над более чем 30 КПП.

1ак др

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