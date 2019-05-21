Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 21:01

Хмеймим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили о боестолкновении террористов с сирийскими правительственными войсками в Идлибской зоне деэскалации вечером во вторник.

"В 17:35 21 мая боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ - ИФ) предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Хабит - Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта - Хамамият с использованием танков и джихад-мобилей", - заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

В настоящее время подразделения сирийских правительственных войск ведут бой по отражению массированных атак террористов, добавил генерал.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Искандер (дважды), Джуб-эз-зарур (дважды), Нахшебба, Икко, Кульджок-Пенар, Мамухия, провинции Латакия, Хуайз, Хамамият, Брайдидж провинции Хама, Биньямин провинции Алеппо", - рассказал также В.Купчишин.

ки

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