Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 20:29

*** Он заявляет об исходящей от РФ и Ирана дезинформации по теме химоружия в Сирии

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - США согласны с выводом ОЗХО о том, что в 2017 году сирийская правительственная армия применила химическое оружие, и предупреждают о риске повторения подобных инцидентов, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"США согласны с выводами ОЗХО и считают, что в распоряжении сирийского режима еще остается достаточно химических веществ, в особенности - зарина и хлора, для производства и применения боеприпасов с отравляющими веществами. Также у режима есть для этого достаточный опыт, накопленный во время реализации ее программы по химоружию", - отмечается в заявлении госсекретаря.

"У сирийских военные также есть в распоряжении множество боеприпасов, которые можно использовать для проведения атак с боевыми отравляющими веществами: речь идет о гранатах, авиабомбах и боеприпасах кустарного производства", - утверждает Помпео.

"В течение более чем девяти лет режим Асада ведет кровавую войну против сирийского народа. Режим несет ответственность за многочисленные зверства, некоторые из которых можно расценивать как военные преступления и преступления против человечности", - уверен он.

Помпео раскритиковал и партнеров Сирии из РФ и Ирана за распространение дезинформации по теме применения химоружия на сирийской территории.

"Никакая дезинформация от помощников Асада в России и Иране не может скрыть тот факт, что режим Асада несет ответственность за бесчисленное количество атак с применением химоружия", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО пришли к выводу, что за применением в 2017 году химического оружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска.

"Группа по расследованию и установлению фактов пришла к выводу, что есть веские основания считать, что лица, применившие зарин в качестве химического оружия в Латамне 24 и 30 марта 2017 года, а также хлор в качестве химического оружия 25 марта 2017 года, - это военные из ВВС Сирии", - говорится в докладе ОЗХО.

В нем отмечается, что "столь серьезные со стратегической точки зрения атаки могли быть осуществлены только на основании отданного на высоком уровне приказа командовании Сирийской Арабской Республики".

Изначально миссии ОЗХО не обладали полномочиями выступать с обвинениями при расследовании случаев применения химического оружия. Они были уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. В 2018 году специалисты ОЗХО получили полномочия указывать на виновных в применении химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия.

В Москве последний доклад ОЗХО подвергли критике и усомнились в его объективности.

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!