Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

(расширенная версия)

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирийские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по провинции Латакия, сообщает в понедельник вечером агентство САНА.

По его данным, обстрелу подверглись промышленные объекты. "Были задействованы системы ПВО, и несколько ракет было сбито", - отмечает агентство.

Позже САНА уточнило, что обстрел сирийской территории был совершен со стороны моря. Мишени располагались в городе Латакия - административном центре одноименной провинции.

Других подробностей пока не приводится.

1во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс