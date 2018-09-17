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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 22:19 17.09.2018 - 22:19

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Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирийские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по провинции Латакия, сообщает в понедельник вечером агентство САНА.

По его данным, обстрелу подверглись промышленные объекты. "Были задействованы системы ПВО, и несколько ракет было сбито", - отмечает агентство.

Позже САНА уточнило, что обстрел сирийской территории был совершен со стороны моря. Мишени располагались в городе Латакия - административном центре одноименной провинции.

Других подробностей пока не приводится.

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