Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 1:05

Дубай. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска заявили, что сбили в ночь на среду несколько ракет в районе Дамаска, сообщают арабские СМИ.

Пользователи соцсетей, со своей стороны, публикуют фото и видеоролики, на которых, по их утверждениям, видно, как в небе взрываются перехваченные ракеты. Также встречаются фотографии взрывов на земле, что может указывать на то, что часть ракет все же достигла цели.

По некоторым данным, мишенью ударов мог быть используемый Ираном военный объект к югу от Дамаска. На нем, среди прочего, размещено ракетное вооружение.

1во тг

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