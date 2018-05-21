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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 14:00 21.05.2018 - 14:00

*** Они близки к установлению контроля надо всеми районами столицы

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Бойцы сирийских правительственных сил в понедельник полностью освободили от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) территорией лагеря палестинских беженцев "Ярмук" и над кварталом Хаджар-эль-Асвад на юге Дамаска, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники.

В одном из сообщений портал отмечает, что, таким образом, в настоящее время военным остается завершить освобождение района Ат-Тадмор, после чего они впервые с 2011 года установят контроль надо всей территорией сирийской столицы.

Ряд СМИ сообщает со ссылкой на активистов сирийской оппозиции, что такой успех стал возможен, так как боевики ИГ в соответствии с заключенным с Дамаском соглашением согласились на эвакуацию из сирийской столицы. При этом власти Сирии не подтверждают эту информацию: по их версии, были эвакуированы исключительно мирные жители.

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