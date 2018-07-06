Сирийские войска взяли под контроль КПП "Насиб" на границе с Иорданией
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Дубай. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Правительственные силы вошли на территорию стратегически важного КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе и подняли над ним флаг Сирии, сообщили в пятницу сирийские государственные СМИ.
Это стало возможным после того, как боевики в южной сирийской провинции Деръа и Россия согласовали установление в регионе режима прекращения огня, говорится в сообщении.
Боевики вооруженной сирийской оппозиции захватили КПП "Насиб" в 2015 году, перерезав стратегически важный торговый путь, связывавший Сирию, Иорданию, Ливан и страны Персидского залива.
В последние дни боевики на юго-западе Сирии потерпели серию серьезных поражений в ходе масштабного наступления правительственных сил.
1аю ар вш
Интерфакс