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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 16:33 06.07.2018 - 16:33

Дубай. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Правительственные силы вошли на территорию стратегически важного КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе и подняли над ним флаг Сирии, сообщили в пятницу сирийские государственные СМИ.

Это стало возможным после того, как боевики в южной сирийской провинции Деръа и Россия согласовали установление в регионе режима прекращения огня, говорится в сообщении.

Боевики вооруженной сирийской оппозиции захватили КПП "Насиб" в 2015 году, перерезав стратегически важный торговый путь, связывавший Сирию, Иорданию, Ливан и страны Персидского залива.

В последние дни боевики на юго-западе Сирии потерпели серию серьезных поражений в ходе масштабного наступления правительственных сил.

1аю ар вш

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