Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 17:13

Стамбул. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска готовят новое масштабное наступление на зону деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство Анадолу.

По его данным, сирийская армия при поддержке российских ВКС на протяжении всей прошлой недели вели наступление на юге зоны деэскалации и в настоящее время приближаются к административной границе провинции Идлиб.

В зону деэскалации вошли провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций - Алеппо, Латакии и Хамы.

Армия Башара Асада углубилась на 15-20 км в демилитаризованную зону, очищенную от тяжелого вооружения в соответствии с сочинскими договоренностями от 17 сентября 2018 года. Таким образом, правительственные силы приблизились к границе провинции Идлиб на расстояние одного километра, отмечает агентство.

В сентябре 2018 года в Сочи РФ и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону шириной в 15 км. Анкара обязалась очистить эту зону от тяжелого вооружения и боевиков террористической группировки "ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ). Однако с момента достижения договоренностей террористы взяли под контроль почти всю зону деэскалации.

Дамаск неоднократно заявлял, что его терпение на исходе и что он не исключает проведения широкомасштабной операции в Идлибе для восстановления контроля сирийской властей над этой части страны.

1ак бп

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