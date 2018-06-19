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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 16:30 19.06.2018 - 16:30

Стамбул. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные силы, проиранские отряды и Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) ведут подготовку к наступательной операции против сирийской оппозиции в провинции Деръа на юго-западе Сирии, передает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники среди оппозиции.

По информации источников, район операции затронет зону деэскалации, о создании которой было объявлено в 2017 году в ходе астанинского процесса, а также зону безопасности, позднее согласованную РФ и США.

Источники утверждают, что в операции примут участие иранские силы, а также поддерживаемые Ираном подразделения. Агентство отмечает, что в конце мая проиранские силы под давлением Израиля и Иордании оставили часть местных позиций. Однако на самом деле, отмечает агентство, они лишь демонстрировали видимость ухода из региона, а сами маскировались под правительственные части Сирии.

Агентство передает, что для операции в Деръа власти Сирии также перебросили в регион не менее 60 единиц бронетехники.

По данным СМИ, в районе Деръа - под сирийским флагом - сосредоточены КСИР, части "Хезболлы", "афганские бригады" и "пакистанские бригады", отряды из Ирака и палестинские формирования. Также, по-видимому, в регионе дислоцированы сирийская Республиканская гвардия, армейское формирование специального назначения "Силы тигра и еще целый ряд дивизий.

Представители оппозиции сообщили агентству, что сирийские силы прошлой ночью уже атаковали оппозиционеров к востоку от одноименной столицы провинции Деръа.

Ранее официальный представитель госдепа Хизер Нойерт сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил приверженность США сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

На прошлой неделе власти США предупредили Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны, а также заявили о необходимости, чтобы РФ оказала давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией.

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