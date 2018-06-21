Сирийские войска пытаются принудить к капитуляции боевиков на востоке провинции Деръа - СМИ
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Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Армия Сирии предпринимает усилия, чтобы склонить к капитуляции группу боевиков-джихадистов на востоке провинции Деръа до того, как военные приступят к наземной операции в регионе, сообщает в четверг межарабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на собственный источник.
Так, по данным источника, недавняя операция по блокированию дороги в населенный пункт Бусра аль-Харир на востоке провинции Деръа также преследовала аналогичную цель - капитуляцию джихадистов; а не свидетельствовала о начале полноценной наземной операции.
По данным издания, военные обстреливают тяжелой артиллерией и ракетами "земля-земля" позиции джихадистов в Бусра аль-Харир.
"Аль-Масдар" отмечает, что наступление сирийской армии в этом регионе не должно начаться в течение следующих нескольких дней, пока военные собирают информацию об обороне джихадистов на востоке провинции Деръа. Однако восточная Деръа станет первой целью наступления, поскольку сирийские власти намерены восстановить сообщение по земле с Иорданией, добавляет издание.
Ранее официальный представитель госдепа Хизер Нойерт сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил приверженность США сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии.
На прошлой неделе власти США предупредили Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны, а также заявили о необходимости, чтобы РФ оказала давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией.
1аю ар ан
Интерфакс