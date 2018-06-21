Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 17:11 21.06.2018 - 17:11

Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Армия Сирии предпринимает усилия, чтобы склонить к капитуляции группу боевиков-джихадистов на востоке провинции Деръа до того, как военные приступят к наземной операции в регионе, сообщает в четверг межарабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на собственный источник.

Так, по данным источника, недавняя операция по блокированию дороги в населенный пункт Бусра аль-Харир на востоке провинции Деръа также преследовала аналогичную цель - капитуляцию джихадистов; а не свидетельствовала о начале полноценной наземной операции.

По данным издания, военные обстреливают тяжелой артиллерией и ракетами "земля-земля" позиции джихадистов в Бусра аль-Харир.

"Аль-Масдар" отмечает, что наступление сирийской армии в этом регионе не должно начаться в течение следующих нескольких дней, пока военные собирают информацию об обороне джихадистов на востоке провинции Деръа. Однако восточная Деръа станет первой целью наступления, поскольку сирийские власти намерены восстановить сообщение по земле с Иорданией, добавляет издание.

Ранее официальный представитель госдепа Хизер Нойерт сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил приверженность США сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

На прошлой неделе власти США предупредили Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны, а также заявили о необходимости, чтобы РФ оказала давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией.

1аю ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line