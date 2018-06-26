Сирийские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в провинции Даръа
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Стамбул. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Правительственные войска Сирии установили контроль над городами Буср аль-Харир и Малихат ат-Аташ на северо-востоке провинции Даръа по итогам наступления, сообщает во вторник агентство САНА со ссылкой на военные источники.
По данным источников, в ходе военных действий тяжелые потери понесли боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): ликвидированы террористы, изъято и уничтожено большое количество оружия.
Также государственное телевидение Сирии передало, что "армия Сирии наносит точечные авиаудары по позициям террористов и их укреплениям в городе Даръа".
По оценкам ООН, за последнюю неделю из провинции бежали примерно 45 тыс. мирных жителей на фоне активизации бомбардировок.
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Интерфакс