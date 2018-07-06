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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 15:39 06.07.2018 - 15:39

Дубай. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Правительственные силы Сирии в ходе наступления в провинции Деръа смогли взять под контроль участок сирийско-иорданской границы, сообщает в пятницу межарабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военный источник.

Всего войска освободили восемь пограничных пунктов и населенный пункт Аль-Матайя к востоку от КПП "Насиб" - основной цели данной операции.

Источник отмечает, что теперь войска могут простреливать всю зону от города Сайда, расположенного восточнее столицы провинции города Деръа, и до КПП "Насиб".

"Аль-Масдар" отмечает, что войскам удалось перерезать пути снабжения боевиков, находящихся в районе КПП.

Ранее в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" сообщал со ссылкой на неназванные источники, что боевики в провинции Деръа согласились на установление режима прекращения огня.

Телеканал уточнил, что данные о прекращении огня появились после старта переговоров между представителями вооруженной сирийской оппозиции и РФ.

В последние дни боевики потерпели серию серьезных поражений от сирийских правительственных сил, проводящих масштабное наступление на юго-западе Сирии.

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