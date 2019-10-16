Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 19:37

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в сирийский пограничный с Турцией город Кобани, передают западные СМИ со ссылкой на информационные ресурсы, связанные с сирийской оппозицией.

О других деталях обстановки пока не сообщается.

Ранее в среду западные и арабские СМИ сообщали также со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев, что российские военные достигли окрестностей города Кобани.

В сообщениях утверждалось, что российские военные действуют близ Кобани в координации с Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды.

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

Турция с 9 октября проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. Кобани - один из ключевых городов, расположенных в приграничной зоне.

1аю ар бп

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