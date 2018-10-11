Сирийские курдские ополченцы заявили о содержании в их тюрьмах около 900 иностранных боевиков ИГ
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Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Курдское ополчение в Сирии держит в заключении около 900 иностранцев, сражавшихся за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на представителя Отрядов народной самообороны сирийских курдов Нури Махмуда.
"Около 900 террористов группировки ИГ из 44 стран мира находятся в наших тюрьмах", - приводит его слова ливанское издание "Дейли стар".
"Война продолжается, и мы все еще арестовываем террористов", - отметил он.
Он подчеркнул, что курдские силы не намерены проводить суд над задержанными иностранцами и призывают к тому, чтобы их забрали на родину власти тех стран, откуда происходят эти боевики.
1бф аю ав
Интерфакс