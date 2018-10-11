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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 20:48 11.10.2018 - 20:48

Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Курдское ополчение в Сирии держит в заключении около 900 иностранцев, сражавшихся за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на представителя Отрядов народной самообороны сирийских курдов Нури Махмуда.

"Около 900 террористов группировки ИГ из 44 стран мира находятся в наших тюрьмах", - приводит его слова ливанское издание "Дейли стар".

"Война продолжается, и мы все еще арестовываем террористов", - отметил он.

Он подчеркнул, что курдские силы не намерены проводить суд над задержанными иностранцами и призывают к тому, чтобы их забрали на родину власти тех стран, откуда происходят эти боевики.

1бф аю ав

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