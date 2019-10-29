Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийским курдам удалось внедрить своего информатора в окружение главаря группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, благодаря чему США удалось обнаружить его укрытие, а затем - опознать его, пишет газета "Гардиан" со ссылкой на заявление Сирийских демократических сил (СДС).

"С 15 мая мы вели совместную с ЦРУ работу, чтобы отследить аль-Багдади и вести за ним пристальное наблюдение. Один из наших источников смог проникнуть в дом, где укрывался аль-Багдади. Аль-Багдади очень часто менял места проживания. Он собирался переехать в новое место в Джерабулусе на границе с Турцией", - цитирует издание представителя СДС Полата Джана.

По его словам, источнику курдов удалось похитить нижнее белье, принадлежавшее аль-Багдади, на котором были образцы его ДНК.

Также Джан рассказал, что решение о ликвидации аль-Багдади было принято месяц назад, однако из-за вывода войск США и операции Турции в Сирии курды из СДС приостановили свои специальные операции, включая ту, целью которой был аль-Багдади. "Из-за вторжения Турции операция была приостановлена", - подчеркнул он.

Кан отметил, что благодаря работе представителя СДС, которому удалось проникнуть в круг аль-Багдади, операция оказалась успешной.

Ранее командующий СДС Мазлум Абди в интервью NBC News заявил, что источник курдов в окружении аль-Багдади описал расположение помещений комплекса лидера террористов на турецкой границе, включая количество охранников, план этажа и туннели. Он отметил, что источник курдов находился на месте во время рейда и ушел с американскими войсками.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер также заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов в воскресенье за их роль в операции. В обращении к нации в прямом эфире из Белого дома он отметил, что курды не играли военной роли в "опасном и дерзком" рейде, но предоставили "некоторую информацию, которая оказалась полезной".

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