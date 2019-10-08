Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 14:38

Дубай. 8 октября. ИНТЕРФАКС - В администрации самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожавы) заявили, что в связи с началом вывода войск США курдам нужны переговоры с Дамаском, и Россия может помочь в решении этого вопроса, сообщило во вторник иранское агентство "Фарс".

"Советник возглавляемой курдами администрации в Северной Сирии Бадран Джиа Курд сказал во вторник, что соглашение с Дамаском необходимо - с целью поддержать местный народ и (позволить ему - ИФ) играть роль во всей жизни Сирии", - говорится в сообщении.

"Он указал на важность серьезных переговоров с Дамаском, и сказал, что курды готовы к таким переговорам, а Россия может сыграть роль в этом отношении ", - пишет "Фарс".

Агентство напоминает, что в свете ухода американцев из региона курдско-арабский альянс "Сирийских демократических сил" (СДС) накануне сообщал о быстром продвижении к Манбиджу сирийских правительственных войск при российской поддержке.

В Минобороны Турции ранее сообщали, что все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента США во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

Анкара стремится очистить от экстремистов и курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план создания там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и террористов. Однако затем реализация совместного плана забуксовала.

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