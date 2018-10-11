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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 16:14 11.10.2018 - 16:14

Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) направила курдским вооруженным формированиям в Сирии крупный конвой с оружием, передает в четверг межарабский портал "Аль-Масдар".

По его информации, конвой, состоящий из 300 грузовиков и предназначенный для "Сирийских демократических сил", перевозил бронетехнику, боеприпасы и прочие грузы.

Отмечается, что конвой заехал в контролируемую курдами зону на северо-востоке Сирии через КПП Файш-Хабур на границе Рожавы (сирийского Курдистана) и Иракского Курдистана.

"Аль-Масдар" напоминает, что это вооружение предоставляется курдским формированиям в качестве поддержки в их борьбе против ИГ.

1кю аю

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