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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 11:15 09.07.2018 - 11:15

Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - США поставили курдским Сирийским демократическим силам (СДС) новую партию оружия, несмотря на сопротивление со стороны турецких властей, сообщает в понедельник информационный интернет-портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источники в СДС.

По данным "Аль-Масдара", вооружение от американцев получено в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.

Отмечается, что американский конвой прибыл в Эль-Хасаку через КПП Сималка на границе Сирии и Ирака. Его контролируют СДС и иракские пограничники.

Сирийские демократические силы состоят в основном из курдов и имеют поддержку Вашингтона в борьбе против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В свою очередь, Турция неоднократно обращалась к США с просьбой прекратить поддерживать курдские отряды, которые Анкара считает террористическими.

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