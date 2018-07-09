Сирийские курды получили от США новую партию оружия
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Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - США поставили курдским Сирийским демократическим силам (СДС) новую партию оружия, несмотря на сопротивление со стороны турецких властей, сообщает в понедельник информационный интернет-портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источники в СДС.
По данным "Аль-Масдара", вооружение от американцев получено в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.
Отмечается, что американский конвой прибыл в Эль-Хасаку через КПП Сималка на границе Сирии и Ирака. Его контролируют СДС и иракские пограничники.
Сирийские демократические силы состоят в основном из курдов и имеют поддержку Вашингтона в борьбе против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В свою очередь, Турция неоднократно обращалась к США с просьбой прекратить поддерживать курдские отряды, которые Анкара считает террористическими.
1кю ар де
Интерфакс