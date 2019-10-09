Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 15:15

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожава) приветствовала желание России содействовать диалогу между курдами и сирийским правительством, а также призвала Москву выступить гарантом процесса, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

"Мы позитивно оцениваем заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросу диалога между администрацией (курдов - ИФ) и сирийским правительством, и мы рассчитываем, что Россия сыграет роль помощника и гаранта (в диалоге с Дамаском - ИФ)", - цитирует издание выдержки из заявления самопровозглашенной федерации.

Как подчеркнули в администрации, ее давняя позиция заключается в том, что диалог - лучший способ урегулирования сирийского конфликта.

Ранее в среду на пресс-конференции в столице Казахстана глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет максимально содействовать налаживанию диалога между Дамаском и сирийскими курдами.

Министр сообщил, что в разговоре с ним его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заверил: в своих действиях Турция будет исходить из необходимости восстановить территориальную целостность Сирии.

Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник сообщили, что все приготовления к возможной военной операции завершены. Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1ви аю*

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