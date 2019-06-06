Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 19:40

Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Сирийские мятежники начали в четверг наступление против правительственных сил на северо-западе Сирии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

По данным очевидцев, мятежники запустили ракеты по военным, обороняющим несколько поселений недавно освобожденных поселений в провинции Хама. По данным сирийских официальных СМИ, военные ответили на этой артиллерийским огнем.

После атаки повстанческие силы вошли в одно из этих поселений - аль-Джебин, сообщает агентство. В ответ на атаку правительственные силы при поддержке российских сил стали наносить авиаудары.

Правительственные силы начали наступательную операцию на территорию, подконтрольную повстанцам в конце апреля, сообщает AP.

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