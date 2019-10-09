Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 16:28

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Командование оппозиционных Сирийских демократических сил (СДС) призывает США и их союзников добиться прекращения турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, сообщают сторонники оппозиционеров в соцсетях.

Также в СДС считают нужным, чтобы США и их партнеры по коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ) создали бесполетную зону.

Ранее в среду сообщалось, что Анкара приступила к проведению военной операции на севере Сирии. Основной целью операции является борьба против курдских военизированных формирований.

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