Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 19:30

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Оппозиционные Сирийские демократические силы (СДС) вступили в бои с турецкой армией на севере Сирии, сообщают оппозиционеры в соцсетях.

По их информации, боестолкновения проходят вдоль достаточно протяженной линии фронта - в районе городов Рас-эль-Айн, Камышлы, Телль-эль-Абьяд, Джараблус, Дерик.

Ранее в среду сообщалось о старте турецкой военной операции на севере Сирии. Она направлена на борьбу против курдских ополченцев, составляющих ядро СДС.

На первом этапе операции Турция нанесла удары с воздуха и провела артобстрелы.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!