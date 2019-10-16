Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 16:12

Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные достигли районов близ города Кобани на севере Сирии, сообщают западные и арабские СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Согласно поступившим данным, военнослужащие пересекли Евфрат и добрались до Кобани, двигаясь с запада на восток. К западу от Кобани находится город Манбидж, который после ухода сил возглавляемой США международной коалиции во вторник перешел под контроль сирийских правительственных сил.

В сообщениях утверждается, что российские военные действуют у Кобани в координации с Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды.

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

Турция с 9 октября проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. Кобани - один из ключевых городов, расположенных в приграничной зоне.

1во бп

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