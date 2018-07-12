Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 3:39 12.07.2018 - 03:39

Дамаск. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Силы ПВО правительственной армии Сирии сорвали ракетную атаку израильских ВВС в провинции Кунейтра на границе двух стран, сообщило сирийской информационное агентство САНА со ссылкой на военные источники.

"Самолеты израильского врага осуществили пуск нескольких ракет в направлении некоторых позиций нашей армии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что атакой был причинен некоторый материальный ущерб.

Израильские военные подтвердили факт ракетного удара, отметив, что он был нанесен в ответ на вторжение в воздушное пространство Израиля сирийского беспилотника, который был сбит над израильской территорией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в среду заявил о готовности противостоять любым угрозам израильским границам, пишет газета "Таймс оф Исраэл".

"Мы продолжим решительно действовать против любых нарушений израильского воздушного пространства или его территории. Мы ожидаем от всех уважения нашего суверенитета, а от Сирии - соблюдения всех соглашений о прекращении огня", - приводит издание слова премьера.

Также газета отмечает, что Армия обороны Израиля связалась с российскими военными в Сирии, чтобы убедиться, что сбитый беспилотник не принадлежал России.

"Сотрудничество между нами является ключевым элементом в предотвращении эскалации враждебных действий и ухудшения ситуации. Понятно, что мы направляем внимание на Сирию и Иран. Наше мнение заключается в том, что Ирану следует покинуть Сирию, но для вас это не новость", - добавил израильский премьер.

По окончании встречи с российским лидером в среду Б.Нетаньяху заявил журналистам, сопровождающим его в поездке, что во время переговоров были затронуты вопросы ситуации в Сирии и иранского присутствия там, не уточнив деталей.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line