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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 18:42 18.03.2018 - 18:42

Дубай. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Военный самолет ВВС Сирии сбит в воскресенье в районе восточного Каламуна, сообщает в Твиттере оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА).

Сообщение сопровождается фотографией падающего самолета в огне. В нем утверждается, что речь идет о самолете Су-24.

По имеющимся у ССА данным, пилот самолета катапультировался. О его судьбе ничего неизвестно.

Кроме того, отмечается, что самолет сбили представители группировки, называющей себя "Повстанцы Каламуна".

Сообщения о сбитом Су-24 от властей в Дамаске пока не поступали.

Ар бп

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