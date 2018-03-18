Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Дубай. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Военный самолет ВВС Сирии сбит в воскресенье в районе восточного Каламуна, сообщает в Твиттере оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА).

Сообщение сопровождается фотографией падающего самолета в огне. В нем утверждается, что речь идет о самолете Су-24.

По имеющимся у ССА данным, пилот самолета катапультировался. О его судьбе ничего неизвестно.

Кроме того, отмечается, что самолет сбили представители группировки, называющей себя "Повстанцы Каламуна".

Сообщения о сбитом Су-24 от властей в Дамаске пока не поступали.

Ар бп

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта









swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

Интерфакс