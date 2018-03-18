Сирийские повстанцы сообщают о сбитом Су-24 ВВС Сирии
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Дубай. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Военный самолет ВВС Сирии сбит в воскресенье в районе восточного Каламуна, сообщает в Твиттере оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА).
Сообщение сопровождается фотографией падающего самолета в огне. В нем утверждается, что речь идет о самолете Су-24.
По имеющимся у ССА данным, пилот самолета катапультировался. О его судьбе ничего неизвестно.
Кроме того, отмечается, что самолет сбили представители группировки, называющей себя "Повстанцы Каламуна".
Сообщения о сбитом Су-24 от властей в Дамаске пока не поступали.
Ар бп
Интерфакс