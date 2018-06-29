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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 17:48 29.06.2018 - 17:48

Дубай. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Бойцы сирийских правительственных сил добились новых успехов в рамках наступательной операции в южной сирийской провинции Деръа, сообщают в пятницу официальные СМИ Сирии.

Так, агентство САНА сообщает, что военные военные взяли под контроль населенные пункты Аль-Храк, Рахм, Ас-Сура, Альма, Аль-Млеха Аль-Гарбия и Аль-Млеха Аш-Шаркия.

Кроме того, поддерживающие оппозицию боевики еще в нескольких населенных пунктах готовы сдать оружие, отмечает агентство.

По сообщению западных СМИ, согласно данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, боевики в почти 10 населенных пунктов уже провели переговоры с сирийскими властями о возможности сдаться.

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